В Усинске от коронавируса умер еще один житель Коми

Коечный фонд под ковид в Усинске заполнен на 70% Фото: Архив "КП"

В Усинске сохраняется напряженная обстановка из-за коронавируса. По состоянию на 22 ноября, в городе зафиксирован 31 новый случай заражения инфекцией.

Как рассказали в городской больнице, в стенах медучреждения умер еще один пациент с диагностированным у него ковидом. Мужчина скончался на 73 году жизни. У пациента были тяжелое сопутствующее заболевание: хроническая патология сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Также сообщается, что 13 пациентов остаются в тяжелом состоянии, трое из них - на ИВЛ. В инфекционное отделение за сутки поступило шесть человек, двоих бывших больных выписали домой. Сейчас на лечении остаётся 105 человек.

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