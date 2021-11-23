Темпы прироста зараженных COVID-19 в Сыктывкаре снизились на 10%

Наиболее подверженными инфекции остаются горожане в возрасте от 30 до 65+ лет Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре снижаются темпы роста заражением коронавирусом. Об этом сообщили в городской мэрии. По данным администрации столицы Коми, снижение за минувшую неделю составило 10,3%.

Всего в период с 15 по 21 ноября ковидом заболели 696 человек. Наиболее подверженными инфекции остаются горожане в возрасте от 30 до 65+ лет.

Так, в возрастной категории 30-49 лет у 161 человека подтверждён ковид. Следом идут граждане в возрасте 65 лет и более — 139 инфицированный. Тройку лидеров замыкает возрастная группа от 50 до 64 лет — 129 лабораторно подтверждённых случаев заболевания.

Среди детей также есть группа, наиболее подверженная инфицированию. По данным мэрии, это дети в возрасте от 7 до 14 лет. За последние семь дней среди них диагностирован 91 факт заражения.

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