«Умный светофор» появится в Сыктывкаре

Фото: МКП «Дорожное хозяйство»

В Сыктывкаре на пересечении улиц Печорская и Октябрьский проспект устанавливают «Умный светофор». Его интеллект будет зависеть от данных датчиков и камер видеонаблюдения, которые будут подавать сигнал об интенсивности трафика.

Ожидается, что светофор сам будет регулировать временные интервалы, сообщает «Дорожное хозяйство». Например, во время пробок для автомобилей зеленый будет гореть дольше. Как работает система в действии, станет известно в течение трех ближайших месяцев. Сейчас завершена установка светофора, специалисты настраивают и калибруют камеры, после чего оборудование будет готово к работе.

Запуск на перекрестке является пробным, поэтому «Дорожное хозяйство» предупреждает, что тест системы может привести к пробкам и трудностям на этом участке.

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