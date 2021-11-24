Житель села в Коми отдаст 15 тысяч рублей за отсутствие маски

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Мужчина из села Усть-Кулом заплатит крупный штраф из-за отсутствия маски в общественном месте. К такому решению пришел районный суд, который рассматривал дело по протоколу, составленному полицейскими.

История довольно простая: мужчина попался на глаза правоохранителям, когда находился в магазине без средств индивидуальной защиты, необходимых при пандемии. Положение сельчанина усугубило то, что он ранее уже был признан виновным в аналогичном нарушении.

При повторном проступке штраф накладывается вплоть до 50 тысяч рублей. С учетом всех обстоятельств и финансового положения мужчины ему было назначено взыскание в 15 тысяч рублей.

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