В Коми сельчанин забил до смерти возлюбленную

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СК Коми направил в суд дело об убийстве, произошедшем в сентябре этого года в Усть-Куломском районе. Обвиняемым стал 31-летний житель села Пожег, который пробил голову своей возлюбленной.

Как ни странно, причиной такой жестокости оказалась личная неприязнь. Алкоголь только усилил негатив, и вечер со спиртным в квартире на Шахсиктской улице перешел в избиение. Мужчина беспощадно наносил удары сожительнице, пока она не умерла от травмы головы.

Задержанный признал свою вину.

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