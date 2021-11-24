Жителям Коми вскоре станут доступны онлайн все 87 госуслуг

Сейчас жителям Коми доступны онлайн 72 госуслуги Фото: Архив "КП"

Жителям Коми будут доступны онлайн все 87 социально значимые услуги. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба в традиционном видеообращении к населению.По его словам, сейчас жители региона могут воспользоваться 72 госуслугами через Интернет.

Руководитель Коми отметил, что перед властями стоит важная задача - облегчить жизнь граждан, уменьшив количество бумаг для заявлений, а также сократить сроки предоставления и получения услуг.

По словам Владимира Уйбы, у жителей Коми наибольшей популярностью пользуются такие услуги как:

- получение социальных гарантий и выплат,

- услуги для родителей с детьми,

- решение вопросов в сфере ИЖС и возведения садовых домов жителями (в частности, постановка льготников в очередь на получение участков),

- в сфере недвижимости (перевод жилого помещения в нежилое и наоборот)

- в сфере предпринимательства,

- в сфере лицензирования (в том числе, по управлению жилфондом)

- в сфере лесопользования (в частности, выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений, предоставление выписок из государственного лесного реестра, прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов)

- в земельном вопросе (например, перевод участков из одной категории в другую)

- в вопросах соцподдержки (назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии, пособия на погребение).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МФЦ Коми образовались огромные очереди за получением QR-кода (подробности)