Жителям Коми вскоре станут доступны онлайн все 87 госуслуг

Сейчас жителям Коми доступны онлайн 72 госуслуги
Фото: Архив "КП"
Жителям Коми будут доступны онлайн все 87 социально значимые услуги. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба в традиционном видеообращении к населению.По его словам, сейчас жители региона могут воспользоваться 72 госуслугами через Интернет.
Руководитель Коми отметил, что перед властями стоит важная задача - облегчить жизнь граждан, уменьшив количество бумаг для заявлений, а также сократить сроки предоставления и получения услуг.
По словам Владимира Уйбы, у жителей Коми наибольшей популярностью пользуются такие услуги как:
- получение социальных гарантий и выплат,
- услуги для родителей с детьми,
- решение вопросов в сфере ИЖС и возведения садовых домов жителями (в частности, постановка льготников в очередь на получение участков),
- в сфере недвижимости (перевод жилого помещения в нежилое и наоборот)
- в сфере предпринимательства,
- в сфере лицензирования (в том числе, по управлению жилфондом)
- в сфере лесопользования (в частности, выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений, предоставление выписок из государственного лесного реестра, прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов)
- в земельном вопросе (например, перевод участков из одной категории в другую)
- в вопросах соцподдержки (назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии, пособия на погребение).
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