Сыктывкарка решила заработать на бирже и лишилась миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Мошенники украли у жительницы Сыктывкара 1972 года рождения более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Как рассказали в ведомстве, горожанка хотела подзаработать на электронной бирже. Она планировала инвестировать деньги в различные компании. Горожанка зарегистрировалась на одном из сайтов и стала вкладывать денежные средства. В общей сложности женщина потратила больше миллиона рублей, но никаких доходов так и не получила. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. О таких аферах женщине рассказали полицейские.
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