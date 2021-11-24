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Происшествия24 ноября 2021 6:38

Сыктывкарка решила заработать на бирже и лишилась миллиона рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у жительницы Сыктывкара 1972 года рождения более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, горожанка хотела подзаработать на электронной бирже. Она планировала инвестировать деньги в различные компании. Горожанка зарегистрировалась на одном из сайтов и стала вкладывать денежные средства. В общей сложности женщина потратила больше миллиона рублей, но никаких доходов так и не получила. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. О таких аферах женщине рассказали полицейские.

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