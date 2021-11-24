«Сотрудник банка» украл у жителя Коми 358 тысяч рублей

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Мошенники украли у жителя Сосногорска 1974 года рождения более 358 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Собеседник заявил, что на имя жителя Сосногорска кто-то пытается оформить кредита. Якобы для того, чтобы предотвратить это, злоумышленник убедил мужчину перевести 358 464 рубля. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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