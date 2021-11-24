В Кирове поймали жителя Коми с крадеными патронами

Фото: пресс-служба Кировского линейного отдела МВД

На железнодорожном вокзале Кирова задержали 29-летнего жителя Коми, в сумке которого были патроны. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского линейного отдела МВД.

В полицию обратился работник службы транспортной безопасности вокзала. При проверке багажа через интероскоп он обнаружил охотничьи патроны в сумке у одного из пассажиров. Правоохранители изъяли у мужчины 25 охотничьих патронов 20 калибра. Они являются штатными боеприпасами для охотничьего огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы.

Оказалось, что мужчина ехал в поезде Чита – Москва и украл из сумки своего соседа по купе 25 патронов. Сумма ущерба составила 600 рублей. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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