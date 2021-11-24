Сыктывкарца будут судить за то, что он оскорбил судью в интернете

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Сыктывкаре 45-летнего местного жителя обвиняется в оскорблении судьи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, горожанина привлекли к административной ответственности. 2 апреля 2021 мужчина на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram разместил материалы, содержащие отрицательные характеристики судьи, которая принимала решение. В прокуратуре подчеркнули, что эти материалы носили оскорбительный характер и были направлены на унижение чести и достоинства служительницы Фемиды, как человека и как судьи. Уточняется, что сообщения сопровождались графическими фотообразами. Свою вину сыктывкарец отрицает. Он заявил, что судью не оскорблял. Уголовное дело направили в суд.

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