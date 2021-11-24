В Коми после тушения пожара обнаружен труп мужчины

В Нившере в пожаре погиб 63-летний мужчина Фото: Архив "КП"

В Корткеросском районе трагически погиб пенсионер. Мужчина сгорел в пожаре, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

Уточняется, что огонь вспыхнул в жилом доме в селе Нившера в девятом часу вечера. Несмотря на то, что спасатели прибыли очень быстро, потушить пожар полностью удалось только глубокой ночью.

На пепелище обнаружено тело 63-летнего мужчины. В результате пожара поврежден дом на площади 60 квадратных метров.

Дознаватель МЧС на данный момент выясняет причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усть-Вымском районе горел дом: погибла многодетная мать (подробности)