Стало известно, когда рассмотрят законопроект о QR-кодах в общественных местах

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Стало известно, когда Госдума рассмотрит законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект в первом чтении в декабре. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудит этот документ после того, как соберет отзывы и предложения. Ожидается, что эта работа завершится к 14 декабря.

Напомним, в Сыктывкаре глава Коми Владимир Уйба встретился с общественниками, которые выступают против введения QR-кодов, а также других ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Жители республики рассказали о своих опасениях руководителю региона и озвучили ему свои просьбы. Руководитель Коми выслушал все предложенные варианты и заявил, что они будут рассмотрены на ближайшем заседании оперштаба.

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