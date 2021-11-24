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Экономика24 ноября 2021 11:52

Госсовет Коми принял республиканский бюджет с дефицитом в 11 миллиардов рублей

Источник:kp.ru
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Бюджет Коми на 2022 год принят с дефицитом в 11 миллиардов рублей

Бюджет Коми на 2022 год принят с дефицитом в 11 миллиардов рублей

Фото: Архив "КП"

Бюджет Коми на 2022 год был принят с 11-миллиардным дефицитом. Такое решение приняли депутаты регионального Госсовета. «За» проголосовали 22 парламентария из 28.

Отмечается, что доходы бюджета на 2022 год утверждены в размере 87 миллиардов рублей, расходы составят 97,9 миллиарда рублей.

Основными источниками пополнения регионального бюджета являются налоги на прибыль организаций, на доходы физических лиц и на имущество.

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