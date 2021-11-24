Минздрав зарегистрирует вакцину от ковида для подростков

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В среду, 24 ноября, Минздрав России зарегистрирует вакцину от коронавируса «Спутник М», предназначенную для подростков 12-17 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Заместитель председателя правительства заверила, что делать такие прививки будут только с согласия одного из родителей. Если же подростку больше 15 лет, потребуется согласие самого ребенка. При этом прививать юных россиян будут не сразу. Планируется, что вакцина поступит в оборот не раньше, чем в конце декабря.

При этом на федеральном уровне думают, как защитить от коронавируса более молодых россиян. Президент России Владимир Путин предложил подумать над созданием вакцины для детей от двух лет. По его словам, такая работа уже ведется в Китае.

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