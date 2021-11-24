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Общество24 ноября 2021 13:26

Переболевшие ковидом жители Коми будут приравнены к вакцинированным

Источник:kp.ru
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Путин поддержал идею Голиковой продлить сертификат для переболевших COVID-19 до года

Путин поддержал идею Голиковой продлить сертификат для переболевших COVID-19 до года

Фото: архив "КП"

Сертификат о перенесенном заражении коронавирусом будет действовать год. Такое предложение озвучила вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее инициативу поддержал глава государства Владимир Путин, согласившись, продлить действие документа с шести месяцев до 12.

По словам Путина, российские специалисты склоняются к тому, что перенесшие инфекцию могут считать себя условно защищенными на протяжении года.

Как отметила Голикова в своей речи, повторная заболеваемость ковидом крайне низкая - 0,74%.

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