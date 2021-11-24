Семье погибшей 18-летней матери из Сыктывкара собирают деньги на похороны

Фото из личного архива Вероники В.

В Сыктывкаре семья 18-летней Вероники В. нуждается в финансовой помощи для организации похорон девушки. Напомним, молодая мама 2-летнего сына умерла 22 ноября. Ее тело обнаружили под окнами многоэтажного дома. По данным источника, девушка свела счёты с жизнью из-за проблем в личной жизни.

Смерть юной девушки стала настоящим потрясением, несмотря на то, что Вероника в последнее время находилась в подавленном настроении: никто и подумать не мог, что ее жизнь оборвется в 18 лет.

Близкие семьи Вероники просят поддержать маму девушки, которая осталась с внуком на руках, рублем. Денежный перевод можно сделать по номеру телефона 8-904-224-15-39.

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