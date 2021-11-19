«Убойная вечеринка»: в Коми 20-летний парень зарезал друга и вытащил труп к подъезду

Фото: ухтинская программа «День» Фото: Архив "КП"

В Ухте завершено расследование убийства 20-летнего парня. Труп молодого человека в начале сентября был обнаружен у подъезда жилого дома по улице Ленина. На теле ухтинца очевидцы заметили кровоподтеки и раны.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов восстановили картину того дня. Выяснилось, что в одной из квартир дома была вечеринка, на которой были трое молодых людей и девушка: всем не больше 21 года. В какой-то момент между погибшим и одним из его 20-летних знакомых вспыхнула ссора, в ходе которой ровесник потерпевшего вонзил несколько раз нож в шею ухтинца. От массивной кровопотери, развившейся в результате полученного колото-резаного ранения, потерпевший скончался на месте происшествия.

- Фигурант и 21-летний парень, находившийся на вечеринке, перенесли тело к прилегающей к дому территории, после чего обвиняемый вернулся в квартиру и совместно с девушкой предпринял меры к сокрытию следов преступления, - рассказали в СУ СК России по Коми.

Сейчас все трое ожидают суда, который определит их дальнейшую судьбу.

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