В Коми 35-летний убийца двоих человек, чьи тела нашли в лесу, выслушал приговор

Житель Усть-Куломского района признан виновным в убийстве двух лиц Фото: Архив "КП"

Стал известен приговор 35-летнему жителю Усть-Куломского района, обвиняемого в убийстве 62-летнего мужчины и 33-летней женщины. Как сообщили в СУ СК России по Коми, сельчанин был признан виновным и получил длительный срок. Решение было принято на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей.

Напомним, молодой мужчина вместе с убитыми в апреле прошлого года находился в лесном массиве в 19 км от поселка Зимстан. В один момент между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которой 35-летний сельчанин забил до смерти палкой пенсионера. Все это происходило на глазах женщины, которая заявила, что все расскажет полицейским. Не желая нести ответственность за содеянное, фигурант удушил потерпевшую. Тела убитых еще долго будут лежать в лесу.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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