В Коми над беспомощной девочкой несколько раз надругался пьяный житель Инты

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Суд вынес приговор педофилу из Инты, который неоднократно подвергал сексуальному насилию маленького ребенка. Мужчина надругался над девочкой неоднократно – его преступления длились в течение двух месяцев.

СК Коми установил, что первый эпизод насилия был в сентябре этого года. 37-летний мужчина напивался и начинал совращать ребенка. Девочка еще слишком маленькая, чтобы понять, что от нее хотел мужчина. Она даже не осознавала, что именно делает с ней преступник, а педофил этим активно пользовался.

Сам он не признался ни в чем. Суд решил отправить его на 4,5 года в колонию.

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