После ареста «Порше Кайен» владелец ТЦ в Воркуте компенсировал травму посетительницы

Фото: pexels

После вмешательства приставов владелец торгового центра в Воркуте выплатил компенсацию посетительнице, которая сломала ногу, находясь возле здания. Женщина проходила долгую реабилитацию и требовала справедливости.

По данным УФССП Коми, на лестнице возле входа образовался слой наледи, который администрация ТЦ проигнорировала. Когда женщина направлялась за покупками, то упала прямо на этой лестнице. В итоге пострадавшей диагностировали перелом ноги, ей потребовалась операция и госпитализация на месяц.

Вдобавок воркутинка страдала от болей и за свой счет оплачивала все оборудование для восстановления. Горожанка посчитала разумной компенсацию в 400 тысяч рублей, но по решению суда сумма снижена до 83 тысяч – во столько ей обошлись костыли, ходунки и прочие вспомогательные средства.

В итоге дело дошло до приставов, тогда сотрудница местного УФССП наложила запрет на регистрационные действия с элитной машиной владельца ТЦ – Porsche Cayenne. В итоге мужчина рассчитался за три дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми ввели институт наказов избирателей (подробности)