В Коми жительницу Ухты забил табуретом до смерти ее возлюбленный

На теле жертвы нашли множество травм, явно несовместимых с жизнью Фото: Архив "КП"

Женщина из Ухты стала жертвой своего сожителя, пишет СК республики. Мужчина сам признался во всем.

Дело обстояло так: между возлюбленными часто вспыхивали ссоры, у них скопились претензии друг к другу. Во время очередного конфликта пара находилась в квартире дома на улице Совхозной. Спор ожесточился настолько, что 42-летний мужчина стал бить беспомощную женщину всем, что попадется под руку.

Позже на теле жертвы нашли несколько ударов ножом, следы от кулаков и табурета, которым бил пострадавшую ухтинец. После таких травм долго она не прожила и довольно быстро скончалась.

Сейчас уголовное дело передано в суд.

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