В Коми мужчина вакцинировался от ковида, но на следующий день заразился и умер

После вакцинации от ковида общение с окружающими необходимо минимизировать до 6 недель Фото: Архив "КП"

В Коми зафиксирован очередной случай летального исхода от коронавируса среди вакцинированных. Так, житель республики прошел первый этап вакцинации, однако на следующий же день заразился ковидом, а в последующем умер от тяжелого течения болезни. Как рассказал глава Коми, пациент совершил трагическую ошибку.

- Это трагическая ошибка, когда люди, прививаясь, на следующий день начинают встречаться с окружающими. Мужчина так себя и повел. После прививки минимизируйте контакты и поездки, - посоветовал руководитель региона.

По словам главы, иммунитет к коронавирусу после вакцинации возникает через 6-8 недель, поэтому в течение месяца после прививки стоит ограничить контакты с людьми и обезопасить себя от заражения.

Всего же за сутки от коронавируса умерло 16 человек, лишь один из них был привит.

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