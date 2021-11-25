Житель Коми чуть не лишился денег, когда искал жрицу любви

Фото: Pixabay

Мошенники чуть не украли у жителя Ухты 1985 года рождения 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинец зашел на сайт, где размещаются объявления об оказании интимных услуг. Мужчина начал переписываться с одной из девушек, желая воспользоваться предлагаемыми ею услугами. Собеседница согласилась на свидание, однако попросила заплатить за это 20 тысяч рублей. Девушка уверяла мужчину, что наличные не подходят, и услугу необходимо оплачивать заранее. Не получив оплату, она заблокировала номер клиента. Мужчина понял, что чуть не попался в руки мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Полицейские ищут злоумышленницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 35-летний мужчина, захотевший интима, лишился денег