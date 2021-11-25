Сыктывкарка пыталась купить билет на поезд и лишилась 33 тысяч рублей

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Мошенники украли у 44-летней жительницы Сыктывкара около 33 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина собиралась купить билет из станицы Лихая Ростовской области в Киров. На одном из сайтов она выбрала поездку и подходящую дату отправления. Для оплаты она ввела данные своей карты, включая защитный код. В результате с ее счета списали более 32 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. О таких способах мошенничества женщина знала.

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