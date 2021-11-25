Звезда шоу «Танцы на ТНТ» даст уроки современной хореографии в Коми

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В ближайшие дни, 27 и 28 ноября, Коми республиканская филармония и студия современного танца «Апельсин» станут площадками для танцевального отрыва. В Сыктывкаре пройдут мастер-классы по направлениям современной хореографии под руководством танцовщика, звезды шоу «Танцы» на ТНТ Ильшата Шабаева.

Как сообщают организаторы, участниками творческой встречи с Шабаевым станут воспитанники Детской эстрадной студии «Тоника», студии «Апельсин», Национальной студии при Государственном ансамбле «Асъя кыа» и студенты Коми республиканский колледж культуры им. В. Т. Чисталева.

– Танцуют все: кто-то больше, кто-то меньше, но научиться может каждый! – считает хореограф, артист мюзиклов, победитель проектов «Звезда танцпола» на телеканале MTV и «Танцы на ТНТ», лучший танцор России по версии канала ТНТ Ильшат Шабаев.

*** Ильшат Шабаев родился в Оренбургской области, танцами начал заниматься с четырёх лет, окончил Оренбургское училище культуры и Московский государственный университет культуры, параллельно посещал мастер-классы зарубежных и российских танцоров. В течение года работал в Государственном ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Принимал участие в мюзиклах «Нотр-Дам де Пари», «Любовь и шпионаж», «Я – Эдмон Дантес», «Однажды в Одессе», «Bombay Dreams» и «Кошки». Сотрудничал с Алсу, Владом Топаловым, Сергеем Лазаревым, Иракли Пирцхалавой и др.

В 2005 году Ильшат Шабаев стал победителем первого масштабного танцевального проекта «Звезда танцпола» на канале MTV. В 2014 году он стал победителем проекта «Танцы на ТНТ» и был назван лучшим танцоров России по версии канала ТНТ.

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