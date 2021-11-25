Пожарный из Коми спас жизнь пассажирке автобуса

Фото: Управления ПСГЗ
В Коми пожарный спас жизнь женщине, потерявшей сознание прямо в салоне автобуса. Инцидент произошел в салоне общественного транспорта, следующего по маршруту №101.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Коми, у жительницы Коми остановилось сердце, и неизвестно, как бы все закончилось, если бы не Роман Берг - пожарный, служащий в поселке Жешарт. Он сделал пассажирке искусственное дыхание и смог восстановить пульс.
- Благодаря умелым действиям Романа Берга биение сердца было восстановлено и выиграно время до приезда скорой помощи. По информации Минздрава, сейчас за жизнь женщины борются врачи, - рассказали в ведомстве.
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