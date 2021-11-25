В Коми лидерство по наибольшему приросту зараженных ковидом удерживают пять муниципалитетов

Названы районы, лидирующие по суточному приросту больных коронавирусом Фото: архив "КП"

В Коми снижается число выявляемых за сутки новых фактов заражения коронавирусом. Так, за прошедшие 24 часа было диагностировано 335 случаев заболевания. Согласно данным республиканского Роспотребнадзора, наибольший прирост инфицированных традиционно зафиксирован в пяти муниципалитетах.

На первом месте расположился Сыктывкар – 88 случаев. Далее идет Ухта – 67, на третьей строчке Воркута – 27. Рост больных замечен в Усинске – 23 и Сосногорском районе – 18.

- Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь, - сообщили в ведомстве.

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