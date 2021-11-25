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В Сыктывкаре рабочий упал со стремянки: за это оштрафуют интернат. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекцией труда в Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 21 октября в школе-интернате №3. Во время проведения работ сотрудник упал со стремянки. В результате пострадавший получил травму, относящуюся к категории тяжелых. Причиной случившегося стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны руководства школы. На работодателя завели два административных дела. По одному из них грозит штраф до 80 тысяч рублей, а по другому – 150 тысяч рублей.

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