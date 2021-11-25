Средняя зарплата в Коми снизилась на 10 тысяч рублей

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Средний размер зарплаты в сентябре 2021 года в Коми составил 55,4 тысячи рублей. Об этом сообщает Комистат.

Ведомство опубликовало данные по зарплатам с задержкой на несколько месяцев. Это связано с тем, что сначала нужно выплатить деньги за предыдущий месяц, а потом предоставить сведения в органы статистики. Средний размер зарплаты увеличивался с февраля по май, достигнув в последний весенний месяц значения в 65,6 тысячи рублей. Затем она стала снижаться и в сентябре составила 55,4 тысячи в сентябре. Уточняется, что речь идет о сумме до вычета налогов. За девять месяцев средний размер зарплаты составил 58,7 тысячи рублей. Больше всего в Коми зарабатывают работники предприятий, занятых добычей полезных ископаемых. Средняя зарплата в этой сфере составила 101,6 тысячи рублей.

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