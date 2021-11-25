Очаг лейкоза крупного рогатого скота обнаружен в Сыктывкаре

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В Сыктывкаре выявлен очаг заражения лейкозом крупного рогатого скота. Об этом сообщает республиканский Минсельхоз со ссылкой на приказ главы ведомства Дениса Шаронова об установлении на территории фермерского хозяйства Дутовой карантин.

Из документа следует, что территория в радиусе одного километра от Пермской улицы, 1/25 определена как эпизоотический очаг.

Отмечается, что на время карантинных мер на территории неблагополучного пункта запрещен ввоз и вывоз животных, кроме как на убой или в резервацию. Также вход в хозяйство и близ лежащие территории посторонним запрещен.

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