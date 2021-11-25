В Коми женщину будут судить за то, что она била полицейского

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В Ухте 32-летнюю местную жительницу обвиняют в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в сентябре. Пьяная женщина нарушала общественный порядок, и ее задержали полицейские. Обвиняемую доставили в дежурную часть. Злоумышленница был с этим не согласна. Не порадовало ее и составление административного протокола. Поэтому женщина нанесла полицейскому несколько ударов. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.

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