Жители Коми получат компенсацию за дорогу до отпуска за предыдущие годы

Речь идет о затратах на отпуск Фото: "КП" Архив

Правительство РФ выпустило постановление, по которому возмещение денег, потраченных на провоз багажа и сам проезд, станет возможно уже и за прошедшие годы. Получателями компенсации будут те, кто работает на Крайнем Севере и приравненных территориях, причем они могут вернуть деньги можно не только за себя, но и за ребенка.

Документ уточняет, что компенсацию выплатят, если поездка была в 2020-2021 году, а человек не успел подать соответствующую заявку. Из-за пандемии множество поездок пришлось отложить. Поэтому, несмотря на то что по закону за пропуск срока обращения человек не получает ничего, было решено продлить время подачи заявки из-за сложившейся ситуации.

Добавим, что если у заявителя ребенок достиг совершеннолетия в прошлом году, возмещение трат за него все равно можно получить. Напомним, компенсация подразумевает компенсацию денег, потраченных на дорогу до отпуска и обратно. Она выдается раз в два года за счет работодателя.

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