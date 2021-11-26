В Сыктывкаре за год обустроят сразу 9 территорий, выбранных жителями

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Жители Сыктывкара проголосовали за территории, которые, по их мнению, больше нуждаются в благоустройстве. Мэрия Сыктывкара подвела итоги общественного обсуждения, в результате которого было выбрано сразу 9 площадок города и прилежащих территорий.

Больше всего люди переживают за состояние леса, который прилегает к МКД Морозова, 104, 100 и МКД Димитрова, 17, 15 – почти 6 тысяч сыктывкарцев переживают за это место. Недалеко от него по количеству голосов ушла территория за домом на Малышева, 13. Далее примерно поровну разделили голоса мемориал памятника участников ВОВ в пгт Краснозатонский и общая территория для жителей улицы Корабельной.

Отдельное голосование было посвящено Эжве. Местные жители решили, что нужно больше внимания уделить пешеходным зонам на проспекте Бумажников, улице Мира, Школьном переулке и улице Славы.

Все перечисленные территории были выбраны для благоустройства. Все необходимые работы там хотят провести в 2023 году.

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