В Коми мошенника нашли в армии

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Воркутинский гарнизонный военный суд рассмотрел дело призывника, признавшегося в мошенничестве. Прямо из военной части он смог обмануть незнакомца на 100 тысяч рублей.

Солдат находился в поселке Печенега Мурманской области, где находилась его часть. В феврале этого года он придумал хитрую схему: создал фейковый аккаунт в соцсети и в комментарии паблика написал о наличии скидок в магазине техники. По словам молодого человека, получить выгодные цены в DNS можно было только через него.

Обману поверил мужчина, который хотел купить два «Айфона» и гарнитуру к ним, он перевел военнослужащему 100 тысяч рублей. Однако парень решил, что на эти деньги лучше купит смартфон себе.

Когда обман вскрылся, солдат возместил ущерб, извинился перед потерпевшим и раскаялся в преступлении. С учетом этих обстоятельств, а также того, что ранее молодой человек уже привлекался за мошенничество, суд решил оставить его на содержании в дисциплинарной воинской части на 1 год 2 месяца.

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