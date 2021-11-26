У детей в Сыктывкаре все чаще находят различные вирусы

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Сыктывкарская мэрия поделилась свежими данными о заболеваемости в детсадах и школах города. Согласно этой информации, если по ковиду статистика заражений держится в пределах одного процента, то уровень ОРВИ и гриппа в несколько раз обгоняет коронавирус по степени распространения.

Например, коронавирус официально подтвердили у 148 учеников и 27 воспитанников детсадов – это 0,45% и 0,15% от общего числа детей соответственно. Для сравнения: от других вирусов сейчас лечатся 1514 детсадовцев (8,16%) и 2068 школьников (6,2%).

Среди педагогов ситуация немного спокойнее: вирусы различных типов выявили чуть более чем у 6% сотрудников вместе взятых. Так, грипп либо ОРВИ наблюдаются у 64 учителей и 88 воспитателей, а от коронавируса страдают 24 сотрудника детсада и 34 члена школьного педсостава.

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