В Коми пропал 52-летний Вячеслав Сажин

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми при загадочных обстоятельствах пропал 52-летний житель послека Визиндор 52-летний Вячеслав Сажин. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По данным добровольцев, мужчина ушел из дома еще 13 октября, с тех пор о нем нет никаких вестей. Сажин перестал выходить на связь с родственниками и отвечать на звонки.

В день исчезновения на Вячеславе было серая камуфляжная куртка, черные спортивные штаны, черные резиновые сапоги и черная шапка.

Приметы пропавшего: худощавого телосложения, рост 168 см, волосы черные.

Все, кто знает какую-либо информацию о пропавшем, могут сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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