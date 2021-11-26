В Коми дорожает капуста и дешевеют яблоки

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В Коми изменились цены на ряд продуктов. Как сообщает Комистат, с 16 по 22 ноября был замечен рост стоимости на капусту, сметану и бензин, зато дешевеют яблоки и свинина.

Так, сметана подорожала за неделю на четыре процента, рис вырос в цене на 3,2%, соль - на 1,8%, гречка - на 1,7%. Также выросли в цене яйца куриные (+1,3%), сахар-песок и рыба мороженая (+0,8%), молоко стерилизованное(+0,7%).

Заехав на заправку, автовладельцы в очередной раз оставят больше денег, чем планировали: цены на дизельное топливо увеличились на 1,8%, бензин - на 0,2%.

Вместе с тем замечен незначительное снижение цен на свинину (-1,1%). В отделе фруктов и овощей можно заметить, что подешевели яблоки (-3%) и морковь (-2,8%).

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