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Происшествия26 ноября 2021 6:51

Житель Коми пытался купить видеопроектор и лишился 108 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Мошенники украли у жителя Усть-Вымского района 1973 года рождения почти 108 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина решил заказать на одном из сайтов видеопроектор. Для этого он перевел 107 992 рубля на счет, указанный на сайте. Товар житель Коми так и не получил. На звонки и сообщения «продавец» не отвечал. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. О таких схемах мошенничества мужчина знал.

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