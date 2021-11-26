Житель Коми пытался купить видеопроектор и лишился 108 тысяч рублей

Фото: архив КП

Мошенники украли у жителя Усть-Вымского района 1973 года рождения почти 108 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина решил заказать на одном из сайтов видеопроектор. Для этого он перевел 107 992 рубля на счет, указанный на сайте. Товар житель Коми так и не получил. На звонки и сообщения «продавец» не отвечал. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. О таких схемах мошенничества мужчина знал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми девушка хотела купить собаку и лишилась 5 тысяч рублей