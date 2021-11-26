На берегу реки в Коми обнаружен труп 38-летнего мужчины

В усинской деревне водитель снегохода провалился в полынью
Фото: Архив "КП"
В Коми обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает БНК со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу Усинска.
Установлено, что погибшим является 38-летний местный житель. Мужчина провалился под лед вместе со снегоходом. Его тело обнаружили очевидцы в реке Печора около деревни Захарвань.
По данному факту начата доследственная проверка.
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