На берегу реки в Коми обнаружен труп 38-летнего мужчины

В усинской деревне водитель снегохода провалился в полынью Фото: Архив "КП"

В Коми обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает БНК со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу Усинска.

Установлено, что погибшим является 38-летний местный житель. Мужчина провалился под лед вместе со снегоходом. Его тело обнаружили очевидцы в реке Печора около деревни Захарвань.

По данному факту начата доследственная проверка.

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