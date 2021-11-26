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Происшествия26 ноября 2021 7:11

На берегу реки в Коми обнаружен труп 38-летнего мужчины

Источник:kp.ru
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В усинской деревне водитель снегохода провалился в полынью

В усинской деревне водитель снегохода провалился в полынью

Фото: Архив "КП"

В Коми обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает БНК со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу Усинска.

Установлено, что погибшим является 38-летний местный житель. Мужчина провалился под лед вместе со снегоходом. Его тело обнаружили очевидцы в реке Печора около деревни Захарвань.

По данному факту начата доследственная проверка.

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