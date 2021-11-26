В Воркуте объявили траур по 52 погибшим на шахте «Листвяжная»

Фото: пресс-служба правительства Кемеровской области

В Воркуте объявили траур по 52 погибшим шахтерам в Кемеровской области. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Ярослав Шапошников.

Напомним, накануне на шахте «Листвяжная» в Белово произошло задымление. Под землей на этот момент находились 285 человек, из которых 46 погибли. Кроме того, 49 человек пострадали. В больницах находятся 38 шахтеров и 11 спасателей. По предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв метана. Также сообщается, что шесть горноспасателей погибли во время выполнения спасательной миссии.

Градоначальник Воркуты отметил, что в связи с гибелью людей принял решение объявить День траура. Сити-менеджер добавил, что все праздничные мероприятия, посвященные Дню города, перенесут на декабрь.

Все желающие могут возложить цветы у фонтана на площади Мира, заключил Шапошников.

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