В Коми рассказали о вакцине от гриппа для детей и беременных

Фото: архив КП

В Коми имеется вакцина «Ультрикс Квадри», разрешенная для применения всем возрастным группам и беременным. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Препарат защищает от четырех актуальных штаммов вируса гриппа – двух подтипов вируса A (A/H1N1+ A/H3N2) и двух вирусов гриппа В двух линий (B/Ямагата + В/Виктория). Вакцину изготавливают из разрушенных вирусов гриппа типов А и В. Она представляет собой смесь протективных поверхностных и внутренних антигенов вирусов в фосфатно-солевом буферном растворе. Инактивация– это лишение вируса его патогенных свойств. Организм получает «убитые» штаммы вируса гриппа, разобранные на части. Человек не может заболеть гриппом от вакцины, однако организм успешно вырабатывает антитела. «Ультрикс Квадри» успешно прошел необходимые испытания. Вакцина подходит для всех возрастных групп, а также для беременных на сроке 16-36 недель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми поступило 3240 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона»