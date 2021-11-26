За сутки в Сыктывкаре 86 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на пятницу, 26 ноября, в Сыктывкаре зафиксировали 86 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 189 человек, а за все время – 72 203. За последние сутки в Коми заболели 332 человека, а за весь период пандемии – 88 747.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 86 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 68 человек, в Воркуте – 25, Усинске – 24, а в Сосногорском районе – 19. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 9 074 человека. За сутки с учета сняли 1300 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки скончались 26 пациентов, а за все время – 2243. На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса привито 352 878 человек.

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