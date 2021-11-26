В Коми 46-летний мужчина зарезал собутыльник и лег рядом с трупом спать

Уснувший рядом с трупом житель Ижмы отправится в колонию особого режима Фото: Архив "КП"

В Ижемском районе осудили 46-летнего мужчину, который убил своего собутыльника. Мужчина получил реальный срок.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, трагедия произошла в марте этого года. Двое жителей Ижмы выпивали дома, когда между ними возникла ссора. Слово за слово и конфликт перерос в поножовщину: 46-летний сельчанин девять раз ударил ножом в грудь и голову своего собутыльника. После случившегося мужчина спокойно лег спать рядом с трупом. Кровавую картину обнаружила общая знакомая сельчан.

Добавим, что за спиной у жителя Ижмы большой багах преступлений: в 2009 году в Усть-Вымском районе он был осужден за убийство женщины и грабеж. Назначенные судом 10 лет наказания он отбыл, освободившись в 2019 году.

Теперь он отправится на такой же срок в колонию особого режима.

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