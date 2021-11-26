В Коми половина заболевших коронавирусом привитых пациентов забыли про ревакцинацию

Глава Коми призвал жителей следить за сроками ревакцинации от ковида Фото: Архив "КП"

В Коми, по состоянию на 26 ноября, зарегистрировано 332 новых случая заражения коронавирусом, из них 37 случаев были обнаружены среди вакцинированных пациентов. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Отмечается, что лишь четверым понадобилась госпитализация. Позже выяснилось, что половина из 37 человек забыли ревакцинироваться.

- Оказалось, что половина из 37 должны были ревакцинироваться. По сути, срок шестимесячный прошел. Люди остаются без защиты, достаточного титра антител, - объяснил руководитель региона и попросил жителей Коми следить за сроками повторной вакцинации.

В заключении Владимир Уйба сообщил, что их 10 последних летальных исходов ни одного не было среди привитых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У детей в Сыктывкаре все чаще находят различные вирусы (подробности)