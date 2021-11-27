Житель Коми пошел подстричься и в пути замерз

Фото: pexels.com

В Коми погиб пенсионер из села Гурьевка. Мужчина умер от переохлаждения в поле.

Как сообщает издание «КомиОнлайн», трагедия произошла в начале ноября. Сельчанин отправился к своему зятю на стрижку, однако до его дома так и не дошел, выяснилось, что пенсионер страдал заболеванием, из-за которого терялся в пространстве. Через несколько часов поисков мужчину нашли лежащим вдоль дороги, ему вызвали медиков, однако спасти его не удалось: летальные процессы были запущены.

По данному факту была проведена проверка, однако следов криминала обнаружено не было и дело не стали заводить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре простились с трагически погибшей 18-летней мамой 2-летнего сына