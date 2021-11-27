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Происшествия27 ноября 2021 10:00

Житель Коми пошел подстричься и в пути замерз

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми погиб пенсионер из села Гурьевка. Мужчина умер от переохлаждения в поле.

Как сообщает издание «КомиОнлайн», трагедия произошла в начале ноября. Сельчанин отправился к своему зятю на стрижку, однако до его дома так и не дошел, выяснилось, что пенсионер страдал заболеванием, из-за которого терялся в пространстве. Через несколько часов поисков мужчину нашли лежащим вдоль дороги, ему вызвали медиков, однако спасти его не удалось: летальные процессы были запущены.

По данному факту была проведена проверка, однако следов криминала обнаружено не было и дело не стали заводить.

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