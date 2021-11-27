В Коми резко сократилось число занятых ковид-коек

В Коми за неделю существенно сократилось количество занятых коронавирусных коек Фото: Архив "КП"

В Коми сократилось число занятых коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Минздраве. По данным ведомства, занято на сегодняшний день 1 615 мест в больницах. Буквально семь назад их насчитывалось 1 970.

Всего в республике развернуто 2 460 ковид-коек. Однако вместе с сокращением занятых мест заметна тенденция к увеличению тяжелых пациентов.

- Уровень заболеваемости коронавирусом снижается, но незначительно. В больницах увеличивается число тех, чье состояние оценивается как средней тяжести или тяжелое, - сказал глава Коми Владимир Уйба.

Добавим, что по состоянию на 25 ноября в республике привились первым компонентом вакцины более 350 тысяч человек, что составляет 69,3% от 80-процентного плана.

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