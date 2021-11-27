В городах и районах Коми замечено снижение заболеваемости ковидом

Всего под медицинским наблюдением находятся 9 136 человек Фото: Архив "КП"

В Коми пять муниципалитетов сохраняют за собой лидирующие позиции в рейтинге по наибольшему суточному приросту зараженных коронавирусом. Согласно данным республиканского Роспотребнадзора, первое место оставляет за собой Сыктывкар. за минувшие сутки там диагностировано 88 случаев инфицирования.

Второе место традиционно занимает Ухта (+65). Тройку лидеров замыкает Усинск (+22).

Всего на один случай меньше зарегистрировано в Воркуте. Пятерку же рейтинга замыкает Сосногорский район, где лабораторно было подтверждено 16 новых фактов заражения.

Всего в Коми ПЦР-тестированием 89 071 (+324) случай заболевания COVID-19.

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