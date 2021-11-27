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Общество27 ноября 2021 12:38

МЧС Коми объявило штормовое предупреждение из-за сильного снегопада

Источник:kp.ru
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МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Коми

МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Коми

Фото: архив "КП"

В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. МЧС по республике предупреждает жителей региона о сильном снегопаде и плохой видимости на дорогах.

По данным ведомства, опасные природные явления прогнозируются на юге Коми. Так, в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском районах, а также Сыктывкаре ожидаются обильные осадки. Также на региональных дорогах значительно ухудшится видимость - до 1000-500 метров.

Штормовое предупреждение будет действовать с 6 утра до 6 шести вечера следующего дня, 28 ноября.

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