В Госсовете предложили сделать вход на заседания по QR-кодам

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Депутат Госсовета Александр Гайворонский предложил сделать вход на заседания парламента по QR-кодам.

По его мнению, такое решение будет правильным и честным по отношению к избирателям.

– Начинать надо с себя, – отметил парламентарий.

Гайворонский заявил, что не нужно переводить этот вопрос в политическую плоскость. По его словам, введение QR-кодов - это нормальный цивилизованный подход, который используют многие страны. Депутат отметил, что это лучше, чем введение режима ЧП, который предлагают ввести оппозиционные партии. Гайворонский пояснил, что режим чрезвычайного положения предусматривает ограничение любых перемещений, проверки на дорогах, остановку предприятий, вплоть до комендантского часа.

– Экономика вообще не будет работать, – цитирует Гайворонского «Комиинформ».

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