В Коми водитель без прав устроил ДТП: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 27 ноября, в Усинске столкнулись Hyundai Creta и Kia Rio, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 13.40. Мужчина 1990 года рождения, никогда не получавший прав, ехал за рулем Hyundai Creta по подъезду к Усинску. На 40-м километре этой дороги автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio. В результате ДТП пострадала женщина 1986 года рождения, находившаяся за рулем второй иномарки. Уточняется, что она получила ушибы. Водителя Hyundai 11 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

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